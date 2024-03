Partnerschaft Die „Fünf Sprachen der Liebe“: Populär - und problematisch

Die „Fünf Sprachen der Liebe“ seien ein starres Konzept, sagt die Paartherapeutin Nele Sehrt. „Es impliziert, dass wir so und so sind und genauso bleiben. Das ist aber nicht so. Die Neuroplastizität, also die Lern- und Veränderbarkeit, bleibt uns ein Leben lang erhalten.“ Deshalb sei es wichtig, sich in einer Beziehung immer wieder gegenseitig über Bedürfnisse und Gefühle upzudaten.