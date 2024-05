Wissenschaft Die „Kollapsologie“ und ihre „hoffnungsfreien“ Anhänger

Es sei wichtig, die Gefahr durch ökologische Krisen deutlich zu machen und gleichzeitig weiter darüber nachzudenken, was man tun wolle, sagt Habibi-Kohlen. Sie warnt vor zu viel Alarmismus: „Das eröffnet bei Menschen so wenig Spielraum für die Vorstellungskraft. Dann sagt doch jeder: Ja, was soll ich da machen?“.