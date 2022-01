Naturschutz : Die Maskenbiene ist „Wildbiene des Jahres“

Stuttgart Bereits zum zehnten Mal wurde die „Wildbiene des Jahres“ gekürt. Ausgewählt wurde in diesem Jahr die höchstens zehn Zentimeter große Maskenbiene.

Die Biene erinnere auf den ersten Blick eher an eine kleine schwarze Wespe oder an eine Ameise, berichteten das Naturkundemuseum Stuttgart, das Wildbienen-Kataster und der Verband Nabu Baden-Württemberg gemeinsam am Donnerstag.