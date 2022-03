Raumfahrt : Drei Kosmonauten an der Raumstation ISS angekommen

Drei Kosmonauten an der Raumstation ISS angekommen

Baikonur/Washington Sojus-Flüge zur Internationalen Raumstation sind Routine, diesmal findet die Reise aber während des Ukraine-Krieges statt. Auf der ISS treffen die Kosmonauten auch auf Matthias Maurer aus Deutschland.

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist eine rein russische Besatzung an der Internationalen Raumstation ISS angekommen.

Die Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow dockten mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Zunächst blieben die Kosmonauten aber noch im Raumschiff. Nach dem Andocken waren noch einige Arbeiten nötig, bevor die Luke geöffnet werden konnte.

Rund drei Stunden zuvor waren die Kosmonauten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Das hatten Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gezeigt. Zu sehen war, wie die Rakete in den Nachthimmel über Zentralasien aufstieg. „Alles ist normal an Bord“, ging aus Funksprüchen der Bodenstation hervor. Der Besatzung gehe es gut.