Tiere Dritter Vogelgrippe-Ausbruch innerhalb kurzer Zeit

Nachdem am Mittwoch Fälle in Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen bekanntgeworden waren, meldete am Donnerstag auch Thüringen die hochpathogene Vogelgrippe (Geflügelpest). Sie sei in einem Hausgeflügelbestand in Greußen ausgebrochen, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium in Erfurt mit.