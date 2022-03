Corona-Pandemie : Drosten: Hochinzidenzphase könnte bis Ostern andauern

Christian Drosten , Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, äußert sich in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Die Corona-Maßnahmen entfallen weitgehend - die Hochinzidenzphase dürfte deshalb auch noch einige Wochen anhalten, schätzt Virologe Christian Drosten. Und fordert bereits Vorkehrungen für den Herbst.

„Aktuell sind wir auch in einer Hochinzidenzphase. Und das wird bis Ostern so bleiben, wenn man nicht eingreift“, sagte der Wissenschaftler von der Charité in Berlin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“.