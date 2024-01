Gesundheit Ein Tresor für Kot: Projekt will Darmbakterien retten

Welchen Schatz jeder in sich trägt, macht Egli mit einem Vergleich deutlich: „In einem Gramm Stuhl befinden sich tausend Milliarden Bakterien, 125-mal so viel wie Menschen auf dem Planeten“, sagt er. „Unglaublich, wenn man bedenkt, was da in einem lebt.“ In einem Menschen kommen dabei zwischen 300 bis 500 verschiedene Arten vor.