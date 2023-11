Naturschutz Escobars Erbe: Kolumbiens Kampf gegen die Nilpferde

In der Vergangenheit hatte es bereits verschiedene Versuche gegeben, die Population unter Kontrolle zu bringen. „Es gibt nicht eine Maßnahme, die wirksam genug wäre, um zu garantieren, dass sie aufhören, sich zu vermehren“, sagt Echeverri. Die Tiere einfach zu erschießen, was Forscher auch schon empfahlen, kommt für den Bundesstaat Antioquia und andere tierliebe Kolumbianer nicht in Frage. Als 2009 „Pepe“, ein streunendes Nilpferd, auf Anweisung des Umweltministeriums erschossen wurde, und Soldaten mit dem erlegten Tier posierten, war die Empörung in Kolumbien groß.