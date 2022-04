Krankheiten : EU-Behörde: Zahl von Hepatitis-Fällen bei Kindern steigt an

In Europa steigt die Zahl Fälle von Hepatitis bei Kindern weiter an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Stockholm Europaweit gibt es immer mehr Fälle von Hepatitis bei Kindern. Auch in Deutschland ist bereits ein erster Fall bekannt. Die genaue Ursache dafür ist noch unklar.

Nach dem Auftauchen einer akuten Hepatitis bei zuvor gesunden Kindern in Großbritannien sind bislang schätzungsweise 55 solcher Fälle im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aufgetreten, darunter einer in Deutschland.

Neben 111 Fällen in Großbritannien gab es demnach zudem auch jeweils zwölf Fälle in den USA und in Israel sowie einen in Japan. Bislang hätten sich die meisten der jungen Patienten von der Ansteckung erholt, aber einige hätten ein akutes Leberversagen erlitten, was eine Lebertransplantation erforderlich gemacht habe.