Corona-Erkrankung : Experten empfehlen Impfung für Genesene in jedem Fall

Berlin Im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung, sind sich Expertinnen und Experten noch nicht sicher, wie lange eine Immunisierung anhält. Deswegen empfehlt das PEI eine Auffrischungsimpfung für Genesene.

Man könne davon ausgehen, dass in sechs Monaten in der Regel ein sehr guter Schutz bei allen Menschen vorhanden sei, die Covid durchgemacht hätten, allerdings falle die Entwicklung unterschiedlich aus, sagte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, in einer Diskussionsrunde am Samstag in Berlin.