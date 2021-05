Corona-Pandemie : Expertin: Bewegungsmangel gefährdet Entwicklung von Kindern

Ein Kind radelt durch einen Tunnel in einem Park in Berlin. (Archivbild). Foto: Dorothée Barth//dpa

Berlin Die Pandemie kann ernsthafte Konsequenzen für die gesunde Entwicklung von Kindern haben. Eine Ärztin warnte nun, dass der Bewegungsmangel das Erlernen motorischer Grundlagen gefährdet.

Wenn man aber dem Thema die notwendige Priorität einräume, „können wir dies in einer gemeinsamen Kraftanstrengung schaffen. Kindheit findet jetzt statt“, betonte die Medizinerin. „Sie ist nichts, was wir am Ende der Pandemie nachholen können. Es ist unsere Pflicht, die Rahmenbedingungen für ein bewegtes Aufwachsen zu schaffen. Alle gehören jetzt an einen Tisch.“