Recherche Faktencheck: Was es mit LSD-Microdosing auf sich hat

Ob das beim LSD-Microdosing auch so ist, stehe allerdings nicht endgültig fest: „Das ist ein Phänomen, das gibt es noch nicht so lange“, erklärt der Arzt. „Und es ist durchaus denkbar, dass das bei so repetitiver Anwendung noch mal anders aussieht.“ Pharmakologen hätten etwa einst vermutet, dass möglicherweise Veränderungen an den Herzklappen auftreten könnten. Denn das sei vor einigen Jahren nach der Einnahme damals erhältlicher Medikamente vorgekommen, die an dem gleichen Rezeptor wirkten.