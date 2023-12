Weihnachten Festmahl in der Antarktis: Hirschbraten und veganes Gulasch

Auch am südlichen Ende der Erde wird Weihnachten gefeiert wie in vielen deutschen Haushalten: In der vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) betriebenen Forschungsstation Neumayer III wird es an Heiligabend ein Festessen mit Hirschrücken, Rotkraut und Serviettenknödel geben, wie Köchin Eva Link verriet. Für die Bewohner, die kein Fleisch essen, serviert sie veganes Schmorgulasch. „Wir werden eine schöne Tafel haben“, sagte Link.