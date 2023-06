Umwelt Firmen reichen nicht alle Pestizid-Studien ein

Auch das genannte Chemieunternehmen Syngenta aus Basel weist die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. DNT-Studien seien nur für Anträge in den USA erstellt worden. In der EU würden andere Studien verlangt. „Es gibt keine unvorgelegten DNT-Studien von Syngenta in der EU oder der Schweiz“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. „Auf spätere Anfragen der EU wurden alle Studien von Syngenta vorgelegt.“