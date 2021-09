Tiere : Fleckenskunks artenreicher als angenommen

Chicago Sie machen sich größer als sie sind - und können Feinde mit einem bestialischen Gestank vertreiben. Dabei gibt es mehr Arten der Stinktiere als bisher bekannt.

Angreifer schrecken sie mit einem Handstand und übelstem Gestank - Forschende haben die in Nord- und Mittelamerika lebenden Fleckenskunks nun einer ausführlichen Erbgutanalyse unterzogen.

Die hübsch gemusterten kleinen Stinker gehören demnach sieben statt wie bisher verbreitet angenommen vier Arten an, wie das Team um Adam Ferguson und Molly McDonough vom Field Museum in Chicago im Fachmagazin „Molecular Phylogenetics and Evolution“ berichtet.