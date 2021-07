Corona-Neuinfektionen : Forschung: Private Vorbilder wichtig gegen Impfmüdigkeit

Eine Notfallsanitäter der DLRG zieht an der Universität Potsdam einen Corona-Impfstoff in eine Spritze. Foto: Fabian Sommer/dpa

Mannheim Die Zahl der Impfungen sinkt, die Neuinfektionen nehmen zu. Die Politik warnt und wirbt, aber die Motivation zum Impftermin scheint gebremst. Was tun? Ein Forscherteam gibt Empfehlungen.

Forscher der Universitäten Koblenz-Landau und Mannheim haben nach eigenen Angaben herausgefunden, dass soziale Normen den stärksten Einfluss darauf haben, ob sich Menschen an Regeln halten oder nicht. „Ausschlaggebend ist, wie ich das Verhalten nahestehender Personen wahrnehme, weniger die eigene Persönlichkeit oder die subjektive Bedrohung“, bilanzieren Selma Rudert (Koblenz-Landau) und ihr Kollege Stefan Janke (Mannheim) in einer Studie. Die Untersuchung wurde in der psychologischen US-Fachzeitschrift „Group Processes and Intergroup Relations“ veröffentlicht.