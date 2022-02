Atomkraft : Fukushima: IAEA prüft Pläne zur Verklappung von Kühlwasser

Tanks mit kontaminiertem Wasser, die im Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi in der Stadt Okuma, Präfektur Fukushima, behandelt wurden (Archivfoto vom 25. Januar 2019 zeigt). Foto: Uncredited/Kyodo News via AP/dpa

Tokio Nach fast elf Jahren nach dem verheerenden Reaktor-Unfall in Fukushima sind mehr als 1000 Tanks mit verstrahltem Kühlwasser angefallen. Nun soll es ins Meer fließen.

Ein Team unter Leitung von Gustavo Caruso, Direktor für Atomsicherheit bei der IAEA, werde vom 14. bis 18. Februar nach Japan kommen und unter anderem die Sicherheit des gefilterten Kühlwassers überprüfen, teilte das Außenministerium am Montag mit. Auch fast elf Jahre nach dem Super-Gau am 11. März 2011 in Folge eines Seebebens und eines Tsunamis müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden.