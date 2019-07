„Posttraumatischer Wachstum“ : Glücksforscherin: Schicksalsschläge können stärker machen

Trier Menschen können aus sehr schweren Lebenskrisen persönlich gestärkt hinausgehen - davon ist die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry überzeugt. Zwar gehe es nach Schicksalsschlägen oder erlebten Katastrophen zunächst in der Regel darum, ein Trauma zu bewältigen.

„Zusätzlich gibt es aber bei rund 60 Prozent der Menschen, die traumatisiert sind, einen Entwicklungsschub, einen Wachstumsschub“, sagte die Professorin an der Uni Trier der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe also nicht nur „die posttraumatische Belastungsstörung - also das Betroffensein von Trauma“, sondern auch das „posttraumatische Wachstum“ - das in der deutschsprachigen Forschung bislang kaum thematisiert worden sei.