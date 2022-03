Australien : Grauer Star: Augen-OP bei Tasmanischem Teufel erfolgreich

Sydney Der kleine Tasmanische Teufel Derrick hat zwar einen extrem starken Biss, aber sein Augenlicht verschlechterte sich. Ärzte konnten den Baby-Teufel operieren und nun kann Derrick wieder sehen.

Das erst elf Monate alte Jungtier wird von der Organisation Aussie Ark per Hand in einem Schutzgebiet bei Sydney aufgezogen. Sein Pfleger Hewin Hochkins habe vor einiger Zeit kleine weiße Punkte in den Augen seines Schützlings bemerkt, teilte die Organisation mit. Die Flecken seien schnell größer geworden, so dass Derrick kaum noch sehen konnte. Ein Veterinär diagnostizierte Grauen Star (auch Katarakt genannt).