„Human Challenge“-Studie : Großbritannien setzt Freiwillige dem Virus aus

In London werden Freiwillige in einer Studie absichtlich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Luciana Guerra/PA Wire/dpa

London Während die Welt gegen die Pandemie ankämpft, infizieren in einem Krankenhaus in London Forscher junge Menschen gezielt mit dem Coronavirus. Zum Wohl der Allgemeinheit. Doch das ist hoch umstritten.

Jeden Tag unternehmen Menschen in aller Welt größte Anstrengungen, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. In London passiert nun genau das Gegenteil: Freiwillige werden gezielt infiziert - zum Wohle der Forschung.

In der Vergangenheit kamen „Human Challenge“-Studien zum Beispiel bei der Entwicklung von Grippe- oder Malaria-Impfstoffen zum Einsatz. Kritiker weisen bei Covid-19 jedoch darauf hin, dass sich Langzeitschäden selbst bei jungen, gesunden Menschen nicht ausschließen ließen. „Wir haben weiterhin keine verlässlichen Therapien, die diese Krankheit heilen“, betont Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller und kritisiert: „Menschen werden vorsätzlich in Gefahr gebracht, obwohl es Alternativen gibt.“

Auch Joerg Hasford, der in Deutschland den Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen leitet, hat diese Bedenken. „Man kann Impfstoffe, auch ohne Human Challenge-Studien entwickeln“, hält der Ethiker fest und verweist auf die bereits zugelassenen Präparate. „Ich habe zunehmend Zweifel, ob wir dieses Risiko eingehen müssen.“ Dass ähnliche Studien in Deutschland grünes Licht bekämen, hält Hasford für so gut wie ausgeschlossen. Zwar müssten Impfstoffe weiterentwickelt werden und auch weitere Erkenntnisse über das Virus, wie sie die britischen Forscher gewinnen wollen, seien „nice to have“ – das stehe aber nicht im Verhältnis zum Risiko.