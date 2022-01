Pazifik : Großes Korallenriff vor Tahiti entdeckt

Auf diesem von @alexis.rosenfeld zur Verfügung gestellten Foto untersucht ein Forscher das Korallenriff. Foto: Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP/dpa

Papeete „Es war magisch“, sagt der französische Fotograf Alexis Rosenfeld über die Entdeckung. Aufregende Bilder hat der Leiter des Taucherteams ebenfalls mitgebracht.

Meeresforscher haben vor der Küste Tahitis in den Tiefen des Südpazifiks ein mehr als drei Kilometer langes Korallenriff entdeckt. Die von Nesseltieren gebildeten Struktur befinde sich in 35 bis 70 Metern Tiefe und scheine in einem guten Zustand zu sein, berichtete die Fachzeitschrift „New Scientist“.