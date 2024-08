Artenschutz Harte Nuss: Kampf um rote Eichhörnchen in Wales

Derzeit geht der Wissenschaftler von 16 grauen Eichhörnchen auf der Insel aus. Den Krieg um die Baumkronen will er nicht aufgeben. Regelmäßig überprüft er die Fallen. Immer wieder rufen ihn Anwohner an, die in ihren Gärten ein graues Eichhörnchen gesehen haben wollen. Dabei könne jeder selbst eine Falle aufstellen, sagt Shuttleworth. Nur haben viele natürlich Hemmungen, das gefangene Tier dann auch zu töten. So macht er weitestgehend alleine weiter. Als Retter der Roten.