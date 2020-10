Kurzporträt : Harvey J. Alter: Hepatitis-Forschung statt Baseball

New York Eigentlich wäre Harvey J. Alter am liebsten professioneller Baseball-Spieler geworden. „Aber es gab da einige Hindernisse - ich konnte nicht schlagen, und ich konnte nicht fangen.“

Also studierte der 1935 geborene Virologe Medizin. „Als einziger Sohn von jüdischen Eltern in New York City war es schließlich vorbestimmt, dass ich Arzt werden würde“, witzelte er später einmal im Fachjournal „Hepatology“.