Tiere Hautpilz bedroht Feuersalamander

Der Feuersalamander und vier seiner Artgenossen hatten aber Glück. Naturschützerinnen und Naturschützer fanden diese im Steigerwald im Norden Bayerns und brachten diese in den Nürnberger Tierpark. Dort konnte Tierarzt Hermann Will diese heilen. Zwei Wochen verbrachten die befallenen Amphibien in einem Wärmeschrank - bei einer Temperatur von 25 Grad, die den Pilz absterben lässt und die die Feuersalamander gerade noch aushalten, wie Will erklärt. „Die haben die Behandlung gut überstanden.“