„Zeichen eines Comebacks“ : Helfer: Noch keine Entwarnung bei Ebola-Ausbruch im Kongo

Gesundheitsfachkräfte in Schutzkleidung in einem Ebola-Behandlungszentrum in Beni, Kongo. Foto: Jerome Delay/AP/dpa/Archiv.

Goma/Genf Helfer im Kongo bringen die gefährliche Ebola-Epidemie langsam unter Kontrolle - doch Entwarnung gibt es noch nicht. Die Zahl der neuen Fälle sei in den vergangen Monaten stark gesunken, sagte Ghassan Abou Chaar von Ärzte ohne Grenzen (MSF).

Heute tagt der Notfallausschuss der WHO in Genf. Er wollte bis zum Abend entscheiden, ob die im Juli ausgerufene „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ für beendet erklärt werden soll. Bislang sind den Behörden im Kongo zufolge 3431 Menschen an Ebola erkrankt und 2253 Menschen gestorben. Diese Epidemie ist besonders schwer in den Griff zu bekommen, weil die Region sehr instabil ist und dort etliche Milizen aktiv sind.