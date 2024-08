Klimawandel Hitze in Kuwait: Wenn das Leben draußen verschwindet

In Mitribah außerhalb von Kuwait-Stadt gab es 2016 mit 53,9 Grad die weltweit dritthöchste Temperatur, die bislang von der Weltwetterorganisation WMO verifiziert wurde. Heißer war es demnach nur noch im Death Valley in Kalifornien (56,7 Grad - 1913) und in Kebili in Tunesien (55,0 Grad - 1931). Die WMO bleibt bei diesen Daten, solange es keine Gegenbeweise gibt. In Kuwait wurde die 50er-Marke dieses Jahr schon im Mai gebrochen und damit so früh wie seit Jahrzehnten nicht.