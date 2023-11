Tiere Hochpathogene Vogelgrippe in drei Betrieben

In anderen Teilen Deutschlands waren bereits am Mittwoch Fälle von hochpathogener Vogelgrippe in Betrieben bekanntgeworden. In einem Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern führte das zur Tötung zehntausender Puten. Betroffen sei ein Hof in der Gemeinde Lewitzrand mit etwa 25.000 Tieren, sagte ein Sprecher des Kreises Ludwigslust-Parchim. In Niedersachsen brach die hochansteckende Form der Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb mit rund 50 Tieren aus, wie der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch mitteilte. Alle Tiere in dem Betrieb wurden demnach getötet.