Waldbrände Indigene Feuerwehrleute kämpfen in Brasilien gegen Flammen

Aber nicht nur im Pantanal, sondern in ganz Südamerika gibt es Brandherde. Im brasilianischen Amazonasgebiet toben die schwersten Brände seit knapp 20 Jahren. Rauchschwaden breiten sich dabei über den gesamten Kontinent aus. Die Millionenmetropole São Paulo hatte deswegen kürzlich die schlechteste Luftqualität weltweit. Auch in anderen Ländern wie Bolivien, Ecuador, Peru oder Argentinien brennen die Wälder. Ecuadors Präsident Daniel Noboa hatte seinen Besuch bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York deswegen abgebrochen.