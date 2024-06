Tiere Insekten-Wanderung: Millionen fliegen über Pass in Europa

An einem Gebirgspass in den Pyrenäen spielt sich alljährlich ein beeindruckendes Schauspiel ab: Geschätzt mehr als 17 Millionen Insekten wandern im Herbst durch eine 30 Meter breite Lücke zwischen zwei Gipfeln an der französisch-spanischen Grenze, wie ein Forschungsteam im Fachjournal „Proceedings B“ der britischen Royal Society berichtet. „So viele Insekten zu sehen, die sich alle gleichzeitig zielstrebig in dieselbe Richtung bewegen, ist wirklich eines der großen Wunder der Natur“, sagte Mitautor Karl Wotton von der University of Exeter.