Wissenschaft : „Jahrhundertfund“: Museum enthüllt Flugsaurier-Fossil

Wissenschaftlerin Natalia Jagielska präsentiert in Edinburgh das Flugsaurier-Fossil aus dem Jura-Zeitalter. Foto: Stewart Attwood/National Museum of Scotland/PA Media/dpa

Edinburgh Ein „Jahrhundertfund“ war vor einigen Jahren die Entdeckung eines Saurier-Fossils von historischer Bedeutung. Nun ist es im National Museum of Scotland in Edinburgh präsentiert worden.

So groß wie ein Albatros: Das Fossil eines Flugsauriers von bislang ungekannten Ausmaßen aus dem Jura-Zeitalter ist im National Museum of Scotland in Edinburgh enthüllt worden.