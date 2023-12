Forschung Joggen bei minus 20 Grad - Klimaforscher in der Antarktis

In der Sommerwärme von „nur“ minus 20 Grad in der Antarktis joggt Matthias Jaggi (40) in kurzer Hose und Turnschuhen gerne mal 500 Meter. „Man fühlt die letzte Muskelfaser und jeden Nerv“, sagte der Schweizer Ingenieur vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos der Deutschen Presse-Agentur. „Man fühlt sich so richtig wach.“