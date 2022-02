Forschungsschiff : Kabeljau und Tintenfische in zentraler Arktis gefunden

Bremerhaven Damit hatten die Forschenden nicht gerechnet: Mitten in der zentralen Arktis stießen sie während der „Mosaic“-Expedition auf Kabeljau. Und die Fische waren auch noch bis zu 70 Zentimeter groß.

Das Konsortium „Efica“ (European Fisheries Inventory in the Central Arctic Ocean) beschreibt den Fund nun in der Fachzeitschrift „Science Advances“. Lange Zeit sei die Wissenschaft davon ausgegangen, dass es keine Fische im zentralen Nordpolarmeer gebe - und wenn, dann nur sehr kleine, sagte Hauke Flores, Biologe am Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven.