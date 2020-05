Extra

(wie) Das Luxembourg Institute of Health (LIH) ist ein öffentliches Forschungsinstitut. Seine Schwerpunkte liegen in der öffentlichen Gesundheit, bei Krebserkrankungen, Infektionen und Immunität. An dem Institut arbeiten mehr als 300 Personen. Ziel ihrer Arbeit sei es, heißt es in der Eigendarstellung des LIH, das Wissen über Krankheitsmechanismen voranzutreiben und „neue Diagnoseverfahren, innovative Therapieansätze und effiziente Tools für die personalisierte Medizin zu entwickeln“.