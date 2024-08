Nordseeküste Klimawandel verändert Wattenmeer im Rekordtempo

„Das Wattenmeer in der südöstlichen Nordsee erwärmt sich schneller als viele andere gemäßigte Küstengebiete, wobei die Oberflächentemperatur des Meerwassers in den letzten 60 Jahren um fast 2 Grad gestiegen ist, was fast dem Doppelten des durchschnittlichen globalen Anstiegs der Ozeane entspricht“, schreiben die Forscher in ihrem Bericht in der Fachzeitschrift „Marine Biodiversity“. Er entstand anlässlich des 100-jährigen Bestehens der AWI-Wattenmeerstation.