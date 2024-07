Münchner Aids-Kongress Krebs und HIV besiegt - Stammzellspenderin „wie Schwester“

Auch Adam Castillejo, der als Londoner Patient bekannt wurde, und Paul Edmonds, Patient der City of Hope - so der Name der US-Krebsklinik, in der er behandelt wurde - sind zu dem größten weltweiten Treffen zum Thema HIV nach München gereist. Er sei glücklich, sagt Edmonds, der 30 Jahre mit HIV gelebt hatte und nun mit seinem Mann auf der Konferenz ist.