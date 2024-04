Tiere Küsten-Kinderstube: Junge Weiße Haie sind gern nah am Strand

Als Jungspunde bevorzugen Weiße Haie einer Studie zufolge ein Leben in Küstennähe. Sie sammelten sich in flachen Bereichen zu Kinderstuben - womöglich, um Räubern besser zu entgehen, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal „Frontiers in Marine Science“. Bevorzugt werde 20 bis 22 Grad warmes Wasser. Die Ergebnisse seien wichtig für den Schutz der Weißen Haie - und für den Schutz der Öffentlichkeit vor kritischen Begegnungen mit den Tieren.