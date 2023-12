Wissenschaft Langeweile - ein unterschätztes Alltagsgefühl

Dass das auch eine Frage von Bildung und finanzieller Situation sein kann, beschreibt Silke Ohlmeier in ihrem Buch: „Weil Langeweile ein so verbreitetes Alltagsphänomen ist, wird sie in der Forschung immer mal wieder als demokratisches Gefühl bezeichnet.“ Für die situative Langeweile möge das zutreffen - also die, die man empfindet, wenn man zum Beispiel im Stau steht. Anders sehe es bei der chronischen Langeweile aus, die man in seinem Job oder seiner aktuellen Lebenssituation verspüren könne. Wer beispielsweise wenig Geld habe, riskiere keinen Jobwechsel und gehe seltener ins Kino oder zum Sport.