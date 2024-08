Internationaler Linkshändertag Linkspfoter - Auch Tiere haben eine Lieblingsseite

Dagegen bevorzugten die Tiere in der Mehrzahl der Arten eine bestimmte Seite. Unter ihnen war auch eine ganze Reihe von Tieren, die Aufgaben am liebsten mit links erledigen - so wie Menschen insgesamt eher dazu tendieren, rechtshändig zu sein. „Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Gliedmaßen-Präferenzen die Regel und nicht die Ausnahme im Tierreich sind“, schreibt Ocklenburg in einer anderen Studie.