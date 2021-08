Covid-19 : Long Covid als Herausforderung für das Gesundheitssystem

In einer Klinik am Teutoburger Wald werden Long-Covid-Patienten behandelt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bad Rothenfelde Tausende Menschen waren nach ihrer Corona-Infektion über Monate nicht in der Lage zu arbeiten und benötigten medizinische Hilfe. Auf einen Reha-Platz müssen sie allerdings oft sehr lange warten.

Ziel einer Reha ist immer, die Menschen zurück in den Job zu bringen. In Folge ihrer Corona-Infektion fehlten in diesem und im vergangenen Jahr Tausende Menschen über Monate am Arbeitsplatz. Das berichteten die Krankenkassen Barmer und AOK Ende Juni. Besonders lange krankgeschrieben waren Covid-19-Patienten den Angaben zufolge nach einem Klinikaufenthalt.