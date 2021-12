Max-Planck-Institut : Masken und Tests sind wichtigster Schutz in Schulen

Göttingen/Mainz Die Kombination aus Masken, Lüften und Testen ist bislang der wirksamste Schutz vor einer Coronainfektion an Schulen. Das berichten Experten vom Max-Planck-Institut.

Das werde durch aktuelle Studien belegt, sagte am Donnerstag Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. „Nur durch Kombination von Masken, Lüften und Testen kann eine wirksame Prävention gelingen“, erklärte Ulrich Pöschl vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Andere Mittel wie Lüften oder Luftreiniger ersetzen demzufolge das Tragen von Masken in der Pandemie nicht. Sie seien allerdings flankierend zum Schutz vor indirekten Infektionen sinnvoll, teilten die beiden Max-Planck-Institute mit.