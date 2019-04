später lesen Impfstoff eingetroffen Mehr als 1000 Cholera-Fälle in Mosambik Teilen

Twittern

Teilen



In Mosambik sind nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ 900 000 Dosen eines Cholera-Impfstoffs eingetroffen. Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilte, könne damit am Mittwoch eine große Impfaktion gestartet werden. dpa