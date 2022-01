WWF : Mehr als 220 neue Arten in einem Jahr am Mekong entdeckt

Mehr als 220 neue Arten in einem Jahr am Mekong entdeckt

Bangkok In der südostasiatischen Region entdeckten Forscher aus aller Welt zahlreiche neue Pflanzenarten, Reptilien, Amphibien - und sogar ein bisher unbekanntes Säugetier.

In den Anrainerstaaten des Mekong in Südostasien haben Wissenschaftler aus aller Welt in nur einem Jahr 224 bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt.