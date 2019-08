Fachblatt „Science“ : Menschen siedelten früher als gedacht hoch im Gebirge

Die gebirgige Landschaft im Bale-Mountains-Nationalpark. Menschen haben in Äthiopien schon wesentlich früher als gedacht Bergregionen besiedelt. Foto: Götz Ossendorf.

Köln Menschen haben schon wesentlich früher als gedacht unwirtliche Bergregionen besiedelt. Bereits vor mehr als 30.000 Jahren lebten sie als Jäger und Sammler im damals vergletscherten Bale-Gebirge im heutigen Äthiopien, wie Forscher unter deutscher Leitung im Fachblatt „Science“ schreiben.

Auf 3500 Metern Höhe im Bale-Mountains-Nationalpark haben die Archäologen eine Art Basiscamp der Steinzeitmenschen entdeckt. Von dieser Fundstelle aus unternahmen die damaligen Menschen Streifzüge in die Umgebung. Es handelte sich vermutlich um kleine Gruppen von 20 bis 25 Leuten. Die Wissenschaftler fanden zahlreiche Artefakte, darunter Steinwerkzeuge aus Obsidian - Vulkanglas -, das die Menschen sich nachweislich aus über 4200 Metern Höhe und in unmittelbarer Nähe der damaligen Gletscher beschafften.

Warum die Menschen so früh bereits ins Hochgebirge zogen, ist nicht bekannt. „Unsere Ausgangshypothese war, dass das durch klimatischen Druck geschah“, sagte Ossendorf. „Das trifft aber auf keinen Fall zu. Wir wissen es schlicht nicht. Vielleicht war es einfach Neugier.“ Die Menschen fanden in jedem Fall genug zu essen und zu trinken und passten sich den Gegebenheiten des alpinen Hochgebirges an.