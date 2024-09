Tag der älteren Menschen Mit 66 ist noch lange nicht Schluss: Was heißt heute alt?

„Wir gehen an das Thema Altern noch immer zu blauäugig ran“, fasst es Forscherin Kuhlmey zusammen. Es gebe zu wenige hinterlegte Patientenverfügungen und viel zu wenig öffentlichen Austausch über die letzten Dinge des Lebens. Was soll Medizin im Alter 85 plus leisten und was nicht mehr? Was kann sie vielleicht in Zukunft gar nicht mehr - mit Blick auf Budgets und Betagte? Müsste das Gesundheitssystem nicht jetzt schon viel mehr ins Gesundbleiben investieren, statt erst bei Krankheiten anzufangen?