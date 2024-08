Vor der iberischen Küste Mysteriöse Orca-Angriffe: „Boah, was für ein Riesenvieh!“

Der letzte größere Zwischenfall ereignete sich erst am 24. Juli vor der Küste von Tarifa an der Straße von Gibraltar. Das Segelboot „Bonhomme William“ sendete sofort ein Notsignal, doch als die spanischen Einsatzkräfte eintrafen, war es schon halb untergegangen. Die drei Insassen - zwei Briten und ein Italiener - wurden rechtzeitig geborgen. „Die drei Geretteten sind wohlauf an Land gebracht, das Segelboot versinkt“, meldete der spanische Seerettungsdienst auf dem Kurznachrichtendienst X.