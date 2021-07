Artenvielfalt : Nach Ausrottung: Ausgewilderte Bartgeier kurz vor Erstflug

Ramasu Vor mehr als 140 Jahren wurden Bartgeier in Deutschland ausgerottet. Nun sollen sie wieder angesiedelt werden. Zwei ausgewilderte Exemplare stehen nun kurz vor einem wichtigen Schritt.

In wenigen Tagen dürften erstmals seit mehr als 140 Jahren wieder Bartgeier durch die deutschen Alpen fliegen. Zwei kürzlich im Nationalpark Berchtesgaden ausgewilderte Bartgeier stehen kurz vor ihrem Erstflug.

„Sie flattern echt richtig viel - ich schätze, Mitte nächster Woche geht es los“, sagte Projektleiter Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die wesentlich kräftigere Bavaria schaffe inzwischen mehr als 370 Flügelschläge am Tag, die zierlichere Wally an guten Tagen deutlich über 200 - es können aber auch mal nur 80 sein. „Wenn junge Bartgeier stabil 200 Schläge pro Tag schaffen, ist die Ausdauer groß genug, dass sie den Erstflug packen“, erläuterte Wegscheider.