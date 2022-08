Totenkopfschwärmer : Nachtfalter sind clevere Langstreckenflieger

Ein Totenkopfschwärmer mit einem Sender. Foto: Christian Ziegler/Max Planck Institute of Animal Behavior/dpa

Konstanz Erstmals verfolgen Forscher Insekten über 80 Kilometer mit einem Flugzeug. Dabei entdeckten sie, dass die Tiere viel geschickter navigieren können, als bislang bekannt war.

Das sei die längste Distanz, über die ein Insekt je in freier Wildbahn beobachtet worden sei, erklärte der Ökologe Martin Wikelski, der am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologe und an der Universität Konstanz forscht. Bisherige Detailstudien zur Bewegung von Insekten seien maximal über ein bis zwei Kilometer erfolgt.