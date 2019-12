289 Tage im All : Nasa-Astronautin Koch nun Frau mit längstem Weltraum-Flug

US-Astronautin Christina Koch vor dem Start ihres Raumflugs zur ISS im März dieses Jahres. Foto: Dmitri Lovetsky/POOL AP/dpa.

New York Die US-Astronautin Christina Koch hat den Rekord für den längsten Weltraum-Aufenthalt einer Frau gebrochen. Koch, die am 15. März auf der Internationalen Raumstation ISS ankam, sei inzwischen seit 289 Tagen im All, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Damit habe sie den bisherigen Rekord der Ex-Astronautin Peggy Whitson, die 288 Tage am Stück im All verbrachte, geknackt. „Das ist eine wunderbare Sache für die Wissenschaft“, sagte Koch von der ISS aus dem US-Nachrichtensender CNN. „Wir sehen einen neuen Aspekt davon, wie der menschliche Körper über lange Zeit von der Schwerelosigkeit beeinflusst wird, und das ist sehr wichtig für unsere geplanten zukünftigen Raumfahrtaktivitäten zum Mond und zum Mars.“