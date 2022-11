Raumfahrt : Nasa-Mission „Artemis 1“ stellt Entfernungsrekord auf

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Bild zeigt einen Blick zurück auf die Erde am 9. Flugtag der «Orion»-Raumkapsel. Foto: Uncredited/NASA via AP/dpa

Washington Die „Orion“-Kapsel hat die bisher längste Distanz für ein für Menschen gemachtes Raumschiff zurückgelegt. Kurz vor dem Rekord war „Orion“ auf die Umlaufbahn des Mondes eingeschwenkt.

An Bord der „Orion“-Kapsel sind keine Menschen, erst bei der für 2024 geplanten Mission „Artemis 2“ sollen Astronauten mitfliegen. Kurz vor dem Rekord war „Orion“ auf die Umlaufbahn des Mondes eingeschwenkt. Die „Artemis 1“-Mission war nach monatelangen Verschiebungen am 16. November (Ortszeit) zu einem ersten Teststart aufgebrochen. Die Kapsel wird nach rund zwei Millionen Flugkilometern am 11. Dezember wieder zurück auf der Erde erwartet.