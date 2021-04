Raumfahrt : Nasa verlängert Mission von Mars-Hubschrauber „Ingenuity“

Washington Es gibt noch einiges zu erforschen auf dem Mars. Nach dem gescheiterten Startversuch gestern, verlängert die Nasa nun die Mission ihres Hubschraubers „Ingenuity“.

Die ursprünglich auf rund 30 Tage angelegte Mission sei zunächst um 30 Tage verlängert worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. „Nach dieser 30-Tage-Periode werden wir uns anschauen, wo wir stehen“, sagte Nasa-Managerin Lori Glaze. „Es gibt die Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen.“

In der vergangenen Woche war „Ingenuity“ (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum) zum ersten Mal abgehoben - und hatte damit als erstes Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Danach war der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene und rund 1,8 Kilogramm schwere Helikopter noch zwei weitere Male geflogen - weiter und schneller als zuvor. Ein vierter Startversuch war am Donnerstag zunächst misslungen, sollte aber am Freitag wiederholt werden. Auch mehrere weitere Flüge sind geplant.